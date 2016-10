Raskustes Twitter koondab sadu töökohti

Twitter Inc. kavandab üsna laiaulatuslikku koondamislainet, mis peaks teatavaks saama selle nädala nädala jooksul, vahendab Bloomberg asjaga lähedalt seotud allikaid.

Ettevõte plaanib koondada umbes kaheksa protsenti oma töötajatest ehk ligi 300 inimest. Täpselt samas suurusjärgus töötajaid koondas Twitter juba ka eelmisel aastal, kui ettevõtte tegevjuhi koha võttis üle selle kaasasutaja Jack Dorsey.

Ametlik teade koondamiste kohta võib tulla enne ettevõtte kolmanda kvartali tulemuste avalikustamist, ütles üks asjaga seotud allikas Bloombergile. Twitteri pressiesindaja keeldus seda väidet kommenteerimast.

Raha kaotav Twitter on püüdnud müügitulu vähenedes oma kulutusi kontrolli alla saada. Ettevõte palkas hiljuti müügitehingu läbiviimiseks pankurid, kuid terve rida ettevõtteid, eks algselt ostuhuvi üles näitasid - teiste hulgas Salesforce.com, Walt Disney ja Alphabet - loobusid sellest plaanist.

Viimase 12 kuuga on Twitteri aktsia kaotanud 40 protsenti oma väärtusest ja see on muutnud ettevõtte jaoks keerukamaks ka inseneridele palga maksmise. See on andnud olulise löögi Twitteri konkurentsivõimele ja selliste ettevõtetega nagu Google ja Facebook konkurentsis püsimisele. Plaanitud koondamine võib mingil määral ettevõtte keerulist olukorda leevendada.