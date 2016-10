Põhjuse selliseks seisukohaks annab mõõteseadus, mille kohaselt tohib taksoteenust osutada taadeldud taksomeetri abil teekonda ja aega mõõtes.

Taxify ja Uber kasutavad sõidupikkuse ja -kestuse mõõtmiseks aga mobiilirakendusi, mille mõõtelahenduseks on Google Maps - satelliidipõhine lahendus, mis ei ole Eestis kuidagi taadeldud ega kalibreeritud. Amet ei pea neid rakendusi taksomeetriteks.

«Mobiiltelefoni ja selle tarkvara kasutamisele ei kehti mõõteseaduse nõuded. Teie poolt kirjeldatud teenust [Taxify ja Uberi vahendatud sõidud - toim.] ei loeta taksoteenuseks, mistõttu ei saa nõuda selle teenuse osutamisel taksomeetri kasutamist ning seeläbi ka mõõteseaduse nõuete täitmist,» ütles Postimehele ameti pressiesindaja Anu Võlma.

Ta rõhutas, et mõõteseadus näeb ette taatluskohustuse taksomeetrile taksoteenuse osutamisel.

Seega kõik juhid, kes ei kasuta klientidelt raha küsimiseks taksomeetrit vaid Taxify või Uberi rakendust, ei ole ameti hinnangul mitte taksojuhid vaid sõidujagajad ning nad võivad kontrollimatult kasseerida klientidelt raha mis iganes mõõtevahendi abil.

Kokkuvõttes on tehnilise järelevalve amet mõnevõrra teisel seisukohal võrreldes politsei ja tarbijakaitseametiga, mis mõlemad leiavad, et sõidujagamisteenuse puhul on tegemist taksoteenuse osutamiseks vajalikke lubasid eeldava tegevusega.TJA seisukohalt on oluline vaid see, et kui teenuse osutamisel kasutatakse taksomeetrit, siis peab see olema korrektselt taadeldud.

Politsei menetluses on hetkel näiteks 50 juhtumit, kus sõidujagajad on osutanud teenust ilma vaevavate lubadeta.