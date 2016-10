Tõlkes kaduma läinud ehk miks eestlastel empaatiavõimet pole?

Eelmisel nädalal ilmus Postimehe veebiski maailma riikide empaatiavõimet näitav kaart, mis põhines USA teadlaste uuringul - loe selle kohta rohkem SIIT. Eesti kuulus koos Leedu ja Venetsueelaga kõige väiksema empaatiavõimega riikide hulka.

Uuringu autor William Chopic tõdes Novaatorile antud intervjuus, et riikide liigitamine madala või kõrge empaatiaga riikideks nende koha alusel koostatud edetabelis on lühinägelik.

«Kui võrrelda kõrgeima ja madalama empaatiavõimega riikide tulemusi, siis on vahe umbes 20 protsenti. Arvestades, et empaatiavõimet hinnatakse testis viiepallisel skaalal, pole tegu kuigi suure vahega,» sõnas sotsiaalpsühholoog. Palju kõnekamaks pidas ta asjaolu, et tulemused ületavad olulisel määral keskmist – isegi Leedu koguempaatia skoor on 3,17.

