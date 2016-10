ERR vahendas, et ka haridus- ja teadusministeeriumi ja teaduste akadeemia ühine seisukoht on kiirustamise vastu.

«Kõik need ühinemised on iseloomult erinevad ja see tähendab ka seda, et tulebki hästi hoolikalt kaaluda, mida teha ja kas üldse teha. See ühine arusaamine oli, et läheme rahulikult edasi, ilma kiirustamata,» kommenteeris haridusminister Maris Lauri «Aktuaalsele kaamerale».

Loe lähemalt ERRi loost.