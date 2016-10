Video: kuidas «vihmatilk» nägemise taastab

Asja sisu selgitab USA väljaanne Tech Insider. Vananedes muutub meie silmalääts jäigemaks. Kui muidu fokusseerib silm valguse võrkkesta ette, siis jäigema silmaläätsega koondub valgus silma võrkkesta taha ning seetõttu näemegi lähedal asuvaid esemeid ja kirju udusena. Meditsiinis kutsutakse seda vanaeanägevuseks ehk pesbüoopiaks ja see on kaugnägelikkuse alavorm.

Nüüd leiutasid teadlased aga «vihmapiisa», mis selle haiguse vastu aitab. «Vihmapiisk» töötab sisuliselt nagu laialdaselt kasutusel olevad silmaläätsed. Vahe seisneb selles, et kui läätsed asetatakse silmamuna peale, paigutatakse «vihmatilk» silma sisse. Esmalt loovad arstid silma sarvkesta laseriga «väikese tasku» ning seejärel asetavad nad «vihmatilga» sinna taskusse. Kogu protseduur võtab umbes viis minutit ning nägemine paraneb juba veerand tunni pärast. Praeguseks on kliinilised eksperimendid edu näidanud sadade inimeste peal ning septembris tehti seda esimest korda eksperimendiväliselt. Siiski rõhutavad arstid, et protseduur ei ole kõigi jaoks, sest see võib teatud tervisehädasid võimendada.

