Suur kaart: vaesuse kaotamine on võimalik?

Veebileht OurWorldinData.org näitab interaktiivses graafikus, kuidas täielikus vaesuses elavate inimeste arv on aegamööda jooksvalt vähenenud. Esimest korda langes täielikus vaesuses elavate inimeste arv alla ühe miljardi 2011. aastal ning ka pärast seda on vaeste inimeste arv drastiliselt langenud – mullu oli see 705 miljonit inimest. Kui veel 1981. aastal elas täielikus vaesuses pool planeeti, siis nüüd on taolisi inimesi alla kümnendiku. Nii ei pruugigi ÜRO eesmärk vaesus maailmast 2030. aastaks välja juurida päris võimatu olla.

/ OurWordinData