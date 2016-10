USA kohtunik andis heakskiidu VW petuskandaali ligi 15 miljardi dollari suurusele lahendile

Euroopa Komisjoni andmetel on Saksa autotootja Volkswagen (VW) rikkunud 20 Euroopa riigi tarbijakaitseseadust ning Euroopa Liidu (EL) siseturu, tööstuse ja ettevõtluse volinik Elżbieta Bieńkowska on korduvalt soovitanud VW-l maksta vabatahtlikult hüvitist Euroopa tarbijatele, kirjutab Die Welt.

Peale kuuepäevast osalist seisakut on Volkswagen tootmist taastamas

Saksa autotootja Volkswagen (VW) teatas teisipäeval, et on saavutanud autoosasid tarnivate firmadega Cartrim ja ES Guss kokkuleppele ning need jätkavad katkestatud tarneid, mis on sundinud Volkswagenit mitmes tehases ajutiselt tootmise peatama.