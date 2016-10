Sinisest kuldseks - miks Saturni põhjapoolus värvi vahetab?

Kui NASA Cassini kosmosealus 2012. nii-nimetatud «heksagoni» pildistas, nägi see piltidel välja sinine. Neli aastat hiljem järgmisel möödasõidul tehtud pildil on planeedi jugavooludest moodustunud polaarsüsteem aga pigem kuldset tooni.

Selline ootamatu erinevus on NASA planeediuurijad tööle pannud ja juba praegu oletatakse, et sellise värvide mängu põhjustajaks võivad olla muutused aastaringis, mis kestab kokku 29 Maa-aastat.

«Sinisest kuldseks muutumine võib olla seotud 2017. aasta maikuus tuleva suvise pööripäeva lähenemisega, mistõttu kasvab fotokeemiliste tolmuhägude esinemine atmosfääris,» teatas kosmoseagentuur oma kodulehel.

Saturni viimasel polaarööl, mis kestis Maa-aastatel 1995-2009, kadusid sellest atmosfääripiirkonnast pea kõik fotokeemiliste reaktsioonide saadusena tekkinud aerosoolid. Pärast 2009. aasta augustis aset leidnud kevadist pööripäeva on põhjapoolus hakanud taas päikesekiirgust saama ja nii on kuusnurgas jälle täitumas aerosoolidega, mis omakorda muudavad selle värvust. Teadlased arvavad, et unikaalne kuuekülgne jugavoolude süsteem toimib seejuures nagu looduslik barjäär, mis hoiab lahus enda sees ja endast väljas asuvaid gaase.