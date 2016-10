Rekord: september oli läbi aegade kuumim

Ka september tõi kuumarekordi: 136-aastase mõõtmisajaloo jooksul pole septembri globaalne temperatuur varem nii kõrgele roninud, teatas NASA.

Varem hoidis kuumima septembri rekordit 2014. aasta, kui september oli tänavusest 0.004 kraadi jahedam. Vahe on aga nii pisikene, et mahub statistilise vea piiridesse, mis tähendab, et sisuliselt on kuud sama temperatuuriga. Kui vaadata aga 1951 – 1980 mediaantemperatuuriga oli tänavune september 0.91 kraadi võrra soojem.

Globaalset temperatuuri arvutab NASA Goddardi Kosmoseuuringute Instituut 6300, üle maailma asuva ilmajaama põhjal. Lisaks nendele andmetele arvestatakse ka meretemperatuuri ning Antarktika jaamade numbreid.