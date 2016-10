Apple'i seadmeid tuleks kiiresti uuendada

«Telefonile ja tahvlitele mõeldud uuendus iOS 10.1 lõpetab olukorra, millega pahatahtlik ründaja võis modifitseeritud pildifaili kasutajale ette söötes tema telefoni üle võtta, saada spetsiaalse võrgulüüsi abil ligipääsu kasutaja andmetele või panna telefon edastama audiosignaali ka siis, kui kõne on lõpetatud. Lisaks lapib uuendus veel mõned natuke väiksemad vead,» selgitas Telia Eesti turvaintsidentide valdkonnajuht Aare Kirna.

Lisaks iPhone’ide, iPad’ide ja iPod’ide kasutajatele peaksid uuendused paigaldama ka Apple’i süle- ja lauaarvutite, nutikellade ja AppleTV kasutajad.

MacOS Sierra kasutajatele on välja lastud uuendus 10.12.1, mis samuti paneb kinni augud, mis võimaldasid kas pahatahtlikult loodud fondi või PDF-i abil saada kontroll seadme üle või spetsiaalse võrgulüüsi abil saada ligipääs kasutaja andmetele. Samalaadsed vead parandab ka watchOS 3.1 ning tvOS 10.0.1.

«Näib, et loetletud haavatavusi pole enne uuenduste väljalaset seni veel kasutatud, seega peaksid kiired uuendajad olema väljaspool ohtu. Kuivõrd aga pahatahtlikel ründajatel on nüüd haavatavused teada, on ainult aja küsimus, mil uuendamata seadmeid üle võtma üritatakse hakata. Seepärast tuleks oma õunalogoga seadmetele kiiresti turvaseadmed peale panna,« lisas Kirna.

Uuendamiseks tuleks võtta lahti seadme menüü Settings → General → Software Update ning valida vastav uuendus.