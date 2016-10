Pelgalt üks hooaeg Ameerika jalgpalli muudab laste aju

Nii selgus hiljuti ajakirjas Radiology avaldatud uuringust. Ajupõrutus on siin oluline faktor, sest seni on just ajupõrutus näidanud selle, palju füüsilist kokkupuudet sisaldava spordiala ohtusid. Viimastel aastatel on põrutustest tekkivate ajukahjustuste eest hoiatanud mitu Ameerika jalgpalli kohta käivat raportit. Seni ongi need keskendunud peamiselt ajupõrutustele. Käesolev uuring vaatas aga spordiala mõju ajule laiemalt.

Wake Foresti Meditsiinikooli teadlased kaasasid uuringusse 25 noort Ameerika jalgpalli harrastajat, kelle vanused jäid vahemikku 8 – 13 aastat. Laste päid uuriti enne ja pärast jalgpallihooaega. Tulemused näitasid, et pärast üht hooaega muutusid enim nende laste ajud, kelle pea oli mängu ajal enim lööke saanud. Muutused aju hallaines sarnanesid neile, mida täheldatakse kergete ajukahjustuste puhul. Samas polnud ühelgi mängijal ajupõrutust diagnoositud ja nii on need muutused seni tähelepanuta jäänud.

«Me ei tea, mida need muutused täpselt tähendavad. Võib-olla pole neil üldsegi negatiivset mõju ja need muutuvad ajapikku tagasi, et saaksime rohkem öelda, vajame rohkem uuringuid,» ütles uuringu autor, doktor Christopher Whitlow.