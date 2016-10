Elektriauto teeb kalliks peamiselt auto aluse külge kinnitatud kõrgtehnoloogilised akud, mis võivad moodustada pea poole auto maksumusest.

Elektriautode kasvavat populaarsust näitab ka asjaolu, et MTÜ Transport & Keskkond sõnul võime juba käesoleva aasta lõpuks Euroopa Liidu riikides näha rohkem kui 500 000 elektriautot. Sellele on kaasa aidanud edukas müük Norras ja Hollandis, mis võib Euroopa 2016. aasta lõpuks Hiina järel maailmas teisele kohale seada. Välja on siiski toodud ka kitsaskoht kui Euroopa riigid ei peaks suutma poliitiliste otsuste ja seaduste osas konsensust leida, jääks müüginumber lähiajal üsna sarnaseks. Millised on top 5 Eestis müüdud elektriautot, loe juba lähemalt tehnoloogiaportaalist Digitark.