Uuring: putuktoit võiks tulevikus loomaliha asendada

Nii vahedas ERR-i teadusportaal Novaator ajakirjas Journal of Agricultural and Food Chemistry ilmunud briti teadlaste uuringut, kust selgus, et putukatest omandab inimene selliseid toiteelemente nagu kaltsium, vask ja tsink paremini kui samu aineid veiselihast.

Selgus ka, mitte ehk eriti üllatuslikult, et eri putukaliikides oli eri aineid eri hulgal. Kilgid sisaldavad näiteks rohkem rauda kui paljud teised putukad. Just rauda aga võib inimesel muidu puudu jääda, kui ta liha ei söö ja see võib kaasa tuua vaimsete võimete langust, immuunsüsteemi nõrkust ja muid hädasid.

