Volkswagen oli kolmandas kvartalis 2,28 miljardi euroga kasumis

Heitgaasiskandaal võib Volkswagenile veel kümneid miljardeid eurosid maksma minna

Kuigi Saksa autokontserni Volkswagen teatas äsja kasumi ja käibe suurenemisest, ei tähenda see, et ettevõte on mullu lahvatanud heitgaasiskandaalist edukalt välja tulnud, kirjutab Saksamaa ärileht Handelsblatt.