Esimene HIV patsient pesti avalikult puhtaks

Gaetan Dugas oli aastaid üks vihatumaid inimesi. Sjuuardi ametit pidanud kanadalane muutus legendiks, sest just temale pandi vastutus USAsse HIV-viiruse toomise eest: Dugas reisis üle maailma ja tal oli palju meessoost seksuaalpartnereid. 1984. aastal ilmunud uuring näitas, et just Dugasega seostusid paljud tollal diagnoositud HIV-viirused ning teadlased oletasid, et Dugas sai viiruse Aafrikast ja tõi selle Ameerikasse.

Eile ajakirjas Nature tutvustatud uuring näitab aga, et tegelikult kandis 1970ndatel HIV-viirust tuhandeid lääne inimesi. New York oli sealjuures põhiline viirusepesa. Sellisele järeldusele jõudis rahvusvaheline uurimisrühm 1970ndatest aastatest pärit hepatiidiuuringutest kogutud vereproove analüüsides. Kokku analüüsisid nad nii 2000 New Yorgist ja San Franciscost pärit vereproovi, millest tuli välja kaheksa erinevat HIV-viiruse geneetilist koodi. Nii suutsid teadlased kokku panna «HIV sugupuu», mis näitaski, kust viirus USAsse levis. «Vereproovides on nii palju erinevat geneetilist infot, et viirus ei saanud USAsse tulla alles 1970ndate lõpus nagu varem arvati,» ütles üks uuringu autoritest Dr. Michael Worobey. Tema sõnul sai viirus USAs alguse pigem 1970. või 1971. aastal. Veel enam, nad uurisid ka Dugase enda vereproovi ja see näitas kindlalt, et Dugase viirusest USA epideemia ei alanud.

Laiemalt sai HIV epideemia alguse Kongo Demokraatlikust Vabariigist, kus see levis edasi Kariibimere saartele ja USAsse. USAss toimus aga «plahvatus», sest rahvusvahelise loomuga New Yorgist levis viirus Lääne-Euroopasse, Austraaliasse, Jaapanisse, Lõuna-Ameerikasse ja muudesse paikadesse.