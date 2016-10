Heitgaasiskandaal võib Volkswagenile veel kümneid miljardeid eurosid maksma minna

Ettevõte peab USAs trahvide ja kahjutasude tarbeks veel 400 miljonit eurot kõrvale panema, mis viib kogu heitgaasinäitajate võltsimise eest määratud trahvide jaoks kõrvalepandud summa juba 18 miljardile eurole. Handelsblatti väitel ei ole saaga aga sellega veel läbi - rahandus- ja börsiringkondades arvestatakse juba kokku umbes 30 miljardi euro suuruse kogukuluga, mõned analüütikud on viitanud isegi 50 miljardile eurole.

Nimelt ei hõlma Volkswageni seni USA võimudega sõlmitud kokkulepped kolmeliitriseid mootoreid, mis on kasutusel kokku 85 000 Audil, Volkswagenil ja Porschel. See aga võib Volkswageni kontsernile uute trahvide ja kahjutasude näol veel miljardeid eurosid maksma minna. Suur osa uutest trahvidest puudutab Audit, mis on viimastel kuudel just samal põhjusel ka järjest oma kasumiprognoose langetanud. Kolmapäeval teatas Ingolstadtis baseeruv autotootja ka, et loobub Le Mansi võidusõidust osalemisest.

Kui kõrvale jätta heitgaasiskandaal, sujuba Volkswageni äritegevus suuremate probleemideta. Kolmanda kvartali kasumiks oli 2,28 miljardit eurot, mullu samal ajal oli ettevõte trahvideks kõrvale pandud vahendite tõttu 1,73 miljardi euroga kahjumis. Käive suurenes tänavu kolmandas kvartalis ühe protsendi 51 miljardile eurole.

Volkswagen tunnistas mullu septembris, et paigaldas diiselautodele tarkvara, mis pettis USA-s kasutatavaid emissioonikatseid selliselt, et viimased näitasid katsete vastavust keskkonnastandarditele. Pärast testide lõppemist lülitas auto end tavarežiimile, millega paisati õhku ettenähtust kuni 40 korda rohkem lämmastikoksiidi.

Skandaal võttis ülemaailmsed mõõtmed, kui Volkswagen tunnistas, et oli kõnealust petuvara laadinud 11 miljonisse Porsche, Audi ja Volkswageni sõiduautosse.