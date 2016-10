Apple lõpetab kahe MacBooki tootmise

11-tollise MacBook Airi asemel tuli nüüd turule 13-tolline versioon ning tootevalikusse ilmusid ka uued 13- ja 15-tollised MacBook Pro’d, millel on nüüd klaviatuuri ülaosas Touch Bar puutundlik riba mitmete kiirvalikute tegemiseks näiteks veebis, meiliprogrammis või iTunes’is ning Touch ID nimeline lahendus kasutaja tuvastamiseks sõrmejälje abil – kasulik näiteks seadmete sisselogimisel või Apple Pay poes ostude tegemiseks.

Touch Bar

Tehnilise poole pealt on uutel Pro’del kuuenda põlvkonna Intel Core i5 ja Core i7 protsessorid, mille 8 või 16 GB muutmälu (RAM). SSD salvestusketta mahuks on seadmetel vähemalt 256GB. 13-tollise seadme Retina-ekraani resolutsiooniks on 256x1600 pikselit ning 15-tollisel 2880x1800 pikselit.

Seadmetel on kaks kuni neli Thunderbolt 3 porti ning erinevalt uutest iPhone’idest on neil alles ka juhtmega kõrvaklappide sisend.