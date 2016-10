Puust ja punaseks video: miks on Kuul lihtsam hüpata kui ringi käia?

Enamik inimesi pärast lapsepõlve enam keksides ringi ei liigu. Samas on just see liikumisviis Kuul ringi käimiseks sobivaim. Ehkki Maal pole see kõige efektiivsem transpordiviis, muutub see Kuul lihtsamaks – põhjus peitub gravitatsioonijõus, mis on Kuul võrreldes Maaga palju väiksem. Nii on Kuul hüpelda palju lihtsam.

Hiljuti kontrollisid sama loogikat ka teadlased, vaadates kuidas inimeste liikumine erineva gravitatsioonijõuga jooksulintidel erines. Tulemused näitasid, et väiksema gravitatsioonijõuga võtab liikumine küll vähem energiat, ent samas ei toimu see nii kiiresti kui kõrgema gravitatsioonijõuga paikades. Teisalt on sel puhul ka keerulisem joosta, sest hõõrdumist maaga on vähem, nii püsib ka kukkumise oht suuremana.

