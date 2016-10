Brexiti mõju: Apple tõstis Suurbritannias järsult eelmise põlvkonna arvutite hindu

Apple´i eile esitletud uued on naelades kallimad kui eelmise põlvkonna seadmed nende tutvustamise ajal. The Guardian viitab sellele, et ettevõtte uus hinnapoliitika on seotud ilmselt naela kursiga - seadmete hind dollarites on konverteeritud naeladesse ning lisatud 20 protsendine käibemaks.

Pärast Brexiti referendumit on naelsterling odavnenud 20 protsenti.

Ilma Touch Barita uue 13tollise ekraaniga Macbook Pro hind algab Suurbritannias 1449 naelast, Touch Bariga varustatud seade aga 1749 naelast. 15tollise Pro baasmudel (Touch bar, 256GB mälumahtu ja 2,6GHz taktsagedusega Core i7 protsessor) maksab 2349 naela.

Samas otsustas Apple tõsta ka eelmise põlvkonna seadmete hindu.

Eelmise põlvkonna Macbook Pro 13tollise versiooni hind algas 999 naelast, kuid nüüd on selleks 1249 naela. Mac mini hind tõsteti 399 naelalt 479 naelale, iMac 4K 1199 naelalt 1449 naelale, iMac 5K 1449 naelalt 1749 naelale. Isegi kolm aastat vana Mac Pro hind tõsteti 2499 naelalt 2999 naelale.