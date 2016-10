Uus usaldusväärne rasestumisvastane vahend: süst meestele

Rasestumisvastaste vahendite turg on siiani vaadanud naiste poole: valida on tablettide, plaastrite, spiraalide ja kiipide vahel. Meeste võimalused on seni piirdunud peamiselt kondoomidega.

Maailma Terviseorganisatsiooni teadlaste, ajakirjas Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism eile avaldatud uuring näitas aga, et ka meestele saaks kondoomidele lisaks uue rasestumisvastase vahendi luua. Ainet katsetati 320 18 – 45 aasta vanuses, monogaamset suhet harrastava mehe peal. Enne katset uuriti ka meeste spermat.

20 kuu jooksul süstiti meestele iga kaheksa nädala tagant kahte tüüpi hormooni ning teisi hormoonidel põhinevaid rasestumisvastaseid vahendeid katses osalenud paarid ei kasutanud ning lõpuks jäeti ära ka füüsilised vahendid. Kogu katse ajal tekkis vaid neli rasedust, nii on meetod usaldusväärne.

Samas täheldasid paljud mehed erinevaid kõrvalmõjusid, enamasti oli tegu tujude kõikumise või depressiooniga. Lisaks sellele nimetasid nad veel lihasvalu, vähenenud libiidot ning akne tekkimist. 20 meest otsustas nende tõttu ka katsest loobuda. Sellest hoolimata ütles katse lõppedes kolmveerand meestest, et nad oleks valmis uut rasestumisvastast meetodit kasutama.

1491-st esinenud kõrvalmõju juhtumist seostusid ravimiga 61 protsenti, mis on päris kõrge osakaal. Nii ütlevad uuringu autorid, et enne meetodi turule toomist on vaja teha veel palju uuringuid, et hormoonide tasakaal kõrvalmõjude kaotamiseks paika saada.