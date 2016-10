Mida kujutab endast uus Macbook Pro

1984. aastal tutvustas Steve Jobs sõnaga “Hello“ ettevõtte esimest Macintosh arvutit ning aastal 1998, lausega “hello again” innovaatilise läbipaistva korpusega iMac G3’e. Ootused neljapäevasele esitlusele olid suured, kuna näiteks Macbook Pro seeria sülearvuti ei ole märkimisväärset uuendust näinud juba neli aastat

Apple ürituse juhatas sisse video puuetega inimeste eludest ning sellest, et nende elu pole nii piiratud kui paljud esialgu arvavad. Tänapäevase tehnoloogiaga on võimalik ümberkaudset maailma tunnetada nii mitmel viisil.

Lavale astunud Tim Cook'i sõnul pingutab Apple selle nimel, et kõik saaksid nende loodud tehnoloogiat kasutada kõige mugavamal moel. Seetõttu on Accessibility veebisaidi lansseerimine Apple`le väga oluline, kuna see on mõeldud just selleks, et ka puuetega inimesed saaksid Apple seadmeid kasutada endale kasulikul viisil.

Suur osa kasutajatest on enda seadmed juba iOS 10 peale uuendanud.

iPhone 7 kaamera teeb imelisi pilte ning iOS 10 on parima kasutuskogemusega platvorm, mis eales loodud. iOS 10 on kasutajatelt saanud juba väga head tagasisidet ning väga suur osa on oma seadmed kõige uuemale versioonile juba uuendanud. Milline näeb välja uus Macbook Pro ning milliseid uuendusi pressikonverentsil veel tutvustati, loe lähemalt Digitargast.