Puust ja punaseks video: miks McDonald'si burgerid roiskudes ei lagune ?

Juba aastaid on McDonald'si kliendid postitanud pilte burgeritest, mis hoolimata nädalate või isegi aastate kaupa seismisest oma välimust ei muuda. Burgerite saladuse kohta levib mitu erinevat teooriat. Kas küsimus on selles, et burgerites on liiga palju soola, liialt rasva või lihtsalt palju kemikaale täis säilitusaineid?

Kokk J.Kenji Lopez-Alt otsustas teooriad proovile panna ning teatas pärast kolme nädala pikkust eksperimenti, et tegelikult ei lähe lagune ka kodused hamburgerid.

«Burgeriliha ei mädane, sest selle väikene suurus end samal ajal suhteliselt suur pind loovad olukorra, kus niiskus hakkab burgerist küllaltki kiiresti kaduma. Ilma niiskuseta aga bakterid ega hallitus vohada ei saa,» vahendas Tech Insider Lopez-Alti sõnu. Sama seaduspära muudab ka vinnutatud veiseliha võimalikuks, nii kasutab McDonald's toitude säilitamiseks tegelikult sama nippi, mida kunagised esiisad: lõika õhuke kiht liha, kata see soolaga, kuivata see ära ning see kestabki päris kaua.

Vaata täpsemalt Tech Insideri videost siit: