Avastus: aborigeenide ja Vaikse ookeani saarte elanike DNA viitab täiesti tundmatule inimliigile

Texase Ülikooli teadlane Ryan Bohlender tutvustas eelmisel nädalal toimunud Ameerika Inimgeneetikute Seltsi aastakonverentsil, et sealsete inimeste DNA analüüs ei viita ei neandertallaste ega ka Denisova inimesele. «Meil on seni üks inimliik leidmata jäänud või oleme mõnest liikide vahelisest suhtest väga valesti aru saanud,» ütles ta.

Bohlender usub, et müstiline DNA pärineb inimeste sugulastelt, kelle geenid ulatuvad samasse suguvõsasse neandertallaste ja nende praeguseks välja surnud sugulaste Denisova inimestega. Kui neandertallaste fossiile on leitud üle terve Euroopa ja Aasia, siis Denisova inimeste DNAd on avastatud vaid ühest Siberi koopast, mille järgi see inimliik nime saigi. Seni arvatigi, et praegused inimesed sündisid neandertallaste ja Denisova inimeste paaritumise tagajärjel, Paapua Uus-Guinea ja Austraalia inimeste DNA selle teooriaga aga ei klapi.

Bohlender kasutas DNA uurimises statistilist meetodit ning avastas, et tänapäeva eurooplaste ja hiinlaste DNAs leidub vaid 2,8 protsenti neandertallaste DNAd, samas ei ole eurooplastel üldsegi Denisova inimese päritolu ning hiinlastel on nendega seost vaid 0,1 protsenti. Vaikse ookeani lõuna osas elavatel inimestel on aga neandertallaste DNA osakaal 2,74 protsenti ning Bohlender usub, et Denisova inimeste DNA osakaal on nende puhul üksnes 1.11 protsenti – varem on selleks hulgaks arvatud kolm kuni kuus protsenti. Nii usubki Boehler, et tänapäeva inimeste kujunemisel peab rolli mängima veel mõni kolmas inimliik.