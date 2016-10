Avastus ookeanipõhjast - «kannatuste mullivann» tapab kõik, millega kokku puutub

Selle vesi on ligi viis korda soolasem kui seda ümbritsev ookean ja sisaldab lisaks tavapärastele meresooladele ka metaani ning vesiniksulfiidhapet, mis ei lase tal ümbritsevaga seguneda. Sellistes tingimustes suudavad ellu jääda vaid ekstreemseid keemilisi tingimusi armastavad bakterid ja selgrootud eluvormid. Teadlased on andnud järvele ka hellitava hüüdnime «kannatuste mullivann».

«[Avastatud järv] on üks kõige omapärasematest süvaookeanides leitud struktuuridest. Ookeanipõhja sukeldudes võib siin näha midagi, mis meenutab järve või voolavat jõge, mis ei kuuluks justkui siia maailma,» ütles ajakirjas Oceanography avaldatud artiklis «järve» kirjeldanud professor Erik Cordes Temple’i Ülikoolist.

Soolvee basseini tekkemehhanismi seletavad teadlased pragudega ookeanipõhjas, mille kaudu pääses ookeanivesi ligi pinnaalustele soolakihtidele. Teadmata pika aja jooksul on need jõudnud vees lahustuda ja seejärel kivimites leiduva metaani survel taas pragudest välja pressida.

«Järve» uurivad teadlased korraldasid selle uurimiseks ka ekskursiooni, kus sukeldusid uurimisallveelaevaga seda vaatama. Tuli välja, et soolabasseini siseseinad olid kaetud surnud süvavee krabide ja teiste loomadega, kes olid toiduotsingutel kogemata sinna uidanud. Hämmastaval kombel on soolajärve vesi ümbritsevast ligi 14 kraadi soojem, kuid oma soolsuse tõttu siiski raske. Teadlased oletavad, et just soojus oli see, mis ka krabid nende kurvale saatusele ligi meelitas.

Elu leiab aga ka kõige äärmuslikumatele väljakutsetele lahenduse ja nii leiti lisaks surnud loomade jäänustele ka just sellistele ekstreemsetele tingimustele spetsialiseerunud karpe ja mikro-organisme. Teadlased usuvad, kui ükski organism on oma ainevahetuselt võrreldav teiste planeetide eluvormidega, siis on need just täpselt need ookeanipõhja loomad, mistõttu seisabki nüüd ees nende põhjalikum uurimine.

Vaata süvaookeani soolabasseini ja selle elu ka teadlaste avalikustatud videost: