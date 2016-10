Homido VR võimaldab soodsalt virtuaalreaalsusega tutvuda

Google näitas oma Cardboard‘ga, et VR kogemuse saab luua päris lihtsate vahenditega. Ei läinud ka palju aega mööda kui Samsung koostöös Oculusega tõi välja Samsung Gear VR virtuaalreaalsus prillid, millest täna meil on müügil juba teine versioon. Samsungi VR prillid toimivad hästi ja nende jaoks on saada päris palju erinevat sisu. Samas seavad Samsungi virtuaalreaalsuse prillid ka omad piirangud, sest ühilduvad on vaid valitud Samsungi mudelitega (Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+, S7, S7 Edge).

HOMIDO VR LUBAB KOGEDA VIRTUAALREAALSUST

Toetatud on Android ja iOS nutitelefonid, millel on güroskoop ja mille ekraani suurus on vahemikus 4''-5,7''. Kas ja kuidas virtuaalreaalsus Homido VR prillidega toimib, selgub peagi.

Enne telefoni paigaldamist puhasta nutiseadme ekraan korralikult, et vältida segavaid moonutusi pildis.

KUIDAS TOIMIB HOMIDO VR?

Homido VR kasutamise põhimõte on Samsungi Gear VR-ga selles osas sarnane, et telefon on tuumaks, milles toimub VR maailma sisu töötlemine ja kuvamine. Kasutamiseks tuleb telefon asetada peakomplekti ette, kus asub telefoni kinni hoidev tugi. Enne telefoni paigaldamist puhasta nutiseadme ekraan korralikult, et vältida segavaid moonutusi pildis. Proovi asetada telefon VR komplekti nii, et telefoni ekraani keskkoht asuks VR prillide keskel. Homido VR-ga on kaasas mõnus vutlar, kuhu saad prillid peale kasutamist asetada. Mida huvitavat Homido VR peakomplektiga teha saab, loe juba lähemalt Digitargast.