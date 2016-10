Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator uuringut, kus kümne tuhande inimesega tehtud katsete põhjal välja töötatud arvutimudelist selgus et alla 20-aastaste naisjalgratturite optimaalne kiirus tasasel linnamaastikul on 12,5 kilomeetrit tunnis. Sama vanade meesjalgratturite jaoks on samades oludes optimaalne sõita kiirusel 13,5 kilomeetrit tunnis. Ja 20- kuni 60-aastastel mees- ja naisrattureil jääb kõigil optimaalne kiirus 13 ja 15 tunnikilomeetri vahele.

