Nutikellade äri on langenud varjusurma

Kuidas valida endale sobivat nutikella?

Hetkel on Eesti turul müügil enamike suurtootjate nutikellad, millel on palju erinevaid omadusi – iga kella jaoks on kindel kasutaja. Ideaalse kella või aktiivsusjälgija nime kannab välja seade, mida ei ole raske kasutada ning mille omadustest ei jää midagi puudu, kirjutab külalisblogis Digitargale Tauno Tammik.