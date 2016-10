Video: tark särk ja telefon päästavad rühi

Jaapanlaste loodud nutisärk jälgib inimese kehaasendit ning saadab telefoni hoiatuse, kui kehaasendit muuta tuleks. See on võimalik tänu särki paigaldatud painduvatele sensoritele, mis saadavad kehaasendit puudutava andmestiku nutiseadmesse. Seal hinnatakse kehaasendit «nekodo» skaalal, mis võrdleb inimese kehaasendit kassi omaga. Kui poos on liiga kõver, muutub ekraan punaseks, hea asendi korral aga valgeks. Veel mõõdab särk ka pulssi ning päeva jooksul tehtud samme. Särk peaks turule jõudma 2017. aastal ning selle hind peaks jääma 78 euro lähedale.

