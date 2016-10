Milline on õhu kvaliteet ja koostis sinu kodukohas?

Keskkonnauuringute keskusel on õhukvaliteedi mõõtmiseks kümneid seirejaamu. Enamasti on need Põhja-Eestis rannikualade lähedal, aga ka näiteks Tartus, Pärnus, Paldiskis ja Kuressaares, kirjutab ERRi teadusportaal Novaator.

Need seirejaamad oskavad ära tunda, milliseid osakesi õhk parasjagu sisaldab ja kannavad saadud tulemused mõnetunnise viitega ka veebi. Näiteks võib õhuseire lehelt vaadata, kas ja kui palju on Tallinnas õismäel vääveldioksiidi. Või hoopis Pärnus vääveldioksiidi.

