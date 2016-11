Tesla saab endale võimsa konkurendi

Sarnaselt oma eelmistele projektidele ei hoia Fisker lubadustega tagasi. EMotion peaks liikuma täisautonoomselt, mille tarbeks tehakse koostööd seni avalikustamata autotootjaga. Tippkiiruseks peaks sõidukil olema 260 km/h, ühe laadimisega suudaks see tänu uuenduslikule, grafeenil põhinevale akutehnoloogiale läbida 400 miili ehk 644 km, mis on selgelt enam praegu Tesla Model S poolt pakutavast.

Prototüüpi peaks ettevõte tutvustama juba järgmise aasta keskpaigas.

Kas ulmeline auto ka päriselt massidesse jõuab, on küsitav. Fiskeri eelmine täiselektrilise luksusauto projekt Fisker Karma läks teatavasti vett vedama: kokku müüdi seda vaid paarsada eksemplari ning kolm aastat tagasi tabas ettevõtet pankrot. Hiljem müüdi see edasi Fisker Automotive´i nime all Hiina tehnikakontsernile Wanxiang, Fisker ise tegutseb aga edasi Fisker Inc. brändi alt.