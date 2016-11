Vaata, millised öötaeva värvid jäävad inimsilmal nägemata

Kahjuks ei ole selliseid prille olemas, samamoodi nagu ei ole olemas ka gammakiiri meile nähtavaks ja mõistetavaks valguseks muundavaid. Kuniks neid veel ei eksisteeri, on parim asendus Austraalia astronoomide veebileht GLEAMoscope, mis näitab Linnuteed erinevates elektromagnetilise kiirguse spektrites.

GLEAMoscope teeb täpselt seda, mida meie ette kujutatud prillidki – ta teeb meile nähtavaks need Universumi värvidemängud, mida me oma tavapärase nähtava valguse spektris mitte näha ei saa. Nähtav valgus on ju teatavasti vaid üks väike osa kogu elektromagnetlainete spektrist.

GLEAMoscope’iga saab tutvuda siin. Kuvatava kiirguse tüüpi saab vahetada üleval paremal asuva lülitiga. Kiirgustüübid ülevalt alla on: gammakiirgus, röntgenkiirgus, nähtav valgus, infrapuna, mikrolained ja raadiolained.

Vaata GLEAMoscope'i kosmosepilte siin.