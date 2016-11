Kuigi nutiseadmete kasutamine noorte seas on viimastel aastatel hoogustunud, on nende kasutust uuritud veel küllaltki vähe, kirjutab ERR Novaator. Mujal maailmas läbi viidud uuringud on enamasti leidnud, et nutiseadmete kasutamine õppetöös omab soodsat mõju õpilase akadeemilistele tulemustele ja õpiharjumustele.

Uuringus osalesid kahe Harjumaa kooli 6. ja 9. klasside õpilased, põneva nüansina viidi ka uuring ise läbi tahvelarvutite abil.

