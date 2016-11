Teadlased avastasid platseeboefekti asukoha

Platseeboefekt tähendab lihtsustatult öeldes seda, kui võltsravi tagajärjel valu väheneb. Ehkki efektil on valu leevendav mõju, ei tähenda see siiski ravi. Sellest hoolimata on platseeboefekt ülioluline uurimissuund ja eelmisel nädalal teatasidki Northwesterni Meditsiinikeskuse ja Chicago Rehabilitatsiooni Instituudi teadlased ajakirjas PLOS Biology, et nad suutsid platseeboefekti asukoha selgeks teha.

Uurimuse jaoks väljaarendatud funktsionaalse magnetilise resonantsi kuvamise meetodit saaks teadlaste sõnul kasutada hiljem ka üldises valuravis.

«Arvestades seda, kui paljud inimesed kroonilisi haigusi põevad, tähendab platseeboefekti ette ennustamine suuri edusamme,» ütles üks uuringu autor, Marwan Baliki. Uus tehnoloogia näitab arstidele, missugune ajuosa valu tundes käivitub ning seejärel saab juba selle kohaga tegemiseks spetsiaalse ravimi välja valida. Ka näitab see senisest tõenduspõhisemalt, kuidas ravim ajus valutundvaid kohti mõjutab.

