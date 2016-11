Facebook lõi arvutitele tuliuue mängude keskkonna

Kõigile kasutajatele nüüdsest tasuta allalaaditav platvorm on läbinud pika testide, nimevaliku perioodi ja kasutatav on see kõigile, kelle arvutites jookseb vähemalt Windows 7, kirjutab TechCrunch.

Gameroom lubab arvutis tasuta mängida mitmeid tuntud PC- ja mobiili- ning spetsiaalselt selle keskkonna jaoks loodud mänge.

Lisaks mobiilimängude maailmale on Facebookil teel ees juba 125 miljoni kasutajaga platvorm Valve’s Steam, kuid Facebooki sotsiaalmeediaplatvormi massiivne kasutajaskond või talle tuua edu ka arvutimängude turul.