Hüvasti pikad juhtmed ehk kuidas teha elu juhtmevabamaks!

Juhtmevabadus pole iseenesest ju mingi uudne asi. Juhtmevaba olmeelektroonikat ning köögitehnikat oli saadaval juba eelmisel sajandil. isegi juhtmevabad toatelefonid olid juba tollal kasutusel. Ometi on juhtmevabadus just viimastel aastatel otsekui uue hingamise saanud.

Põhjus on lihtne – akud on muutunud piisavalt kompaktseks ja mahukaks, et nende kasutamine oleks piisavalt praktiline. Sest olgem ausad, patareid on ikka kole raiskamine, juhtmed aga on ebamugavad ja jäävad jalgu koristamisel. Sülearvutitest ei maksa rääkidagi.

Millistest juhtmetest loobuda?

ARVUTIHIIRED JA -KLAVIATUURID

Ilmselt mitmed lugejad on tänaseks juba loobunud näiteks klaviatuuri- ja hiirejuhtmetest. See on mugav variant ning seadmetele sisseehitatud akud võivad pakkuda kuudepikkust kasutamist enne kui seadet uuesti laadida on vaja. Mõnedel mudelitel aga seisab kuskil lauaservas tagasihoidlik laadimisdokk, kuhu tööpäeva lõppedes töövahend laadima panna.

Erinevalt mobiilseadmest peab igapäevast laadimist nõudva hiire või klaviatuuri aku vastu ka kõige pikemale tööpäevale. Kuigi antud juhul pole juhtme olemasolu eriti segav, aitab see siiski hoida töökekskkonda puhta ja tegusamana. Milliste seadmete puhul veel võiks juhtmemajanduse ajaloo prügikasti kirjutada, loe juba lähemalt Digitargast.