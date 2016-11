Apple kaotab vanu standardeid ka uues Macbook Pro's

Asume kohe asja kallale - uuest MacBook Pro’st kaotati ära SD kaardi pesa. Fotograafide ja videograafide kogukond toetub SD kaardipesale igapäevaselt ja selle ära kaotamine tekitas küllaltki suure poleemika.

Septembris avalikustatud iPhone 7 seerial kaotati ära standardne 3.5mm kõrvaklapipesa ning kasutajate arvamusi lugedes tundub, et enamus said enam-vähem selle “innovatsiooni” ja muutusega hakkama. Kuid seal on oluline aspekt – oli ka alternatiiv ehk “lightning” kõrvaklapipesa või lisavidin, millega vanad 3,5 mm otsikuga kõrvaklapid ühendada sai. Bluetooth kõrvaklapid koguvad samuti järjest enam populaarsust ja neid võib võtta kui head alternatiivset valikut. Miks fotograafiakogukond sd kaardi pesa armastab, loe lähemalt Digitargast.