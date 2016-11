Kujutage ette, et olete veetnud kogu oma elu värvipimedana ja näete siis enda ees järsku vaasi roosidega kogu tema värvide ilus. Umbes sellise elamuse elasid hiljuti üle USA teadlased, kes lõid esimese värvilisi pilte tegeva elektronmikroskoobi.

Sellised mikroskoobid suudavad vaadeldavaid objekte suurendada kuni 10 miljonit korda ja on paljude objektide uurimiseks tõesti ainus võimalus. Paraku on saadavatel piltidel aga kahetsusväärne puududus – kuni tänaseni on nende abil saanud vaid mustvalgeid pilte.

15 aastat kestnud töö tulemusena suutsid Stephen R. Adams ja kolleegid elektronmikroskoobi, mis ei anna küll täiuslikke ehtsates värvides pilte, kuid suudab siiski eristada kolme – punast, rohelist ja kollast. Uuring avaldati ajakirjas Cell Chemical Biology. Murdeline tehnoloogia hõlmas endas mikroskoobi slaidi katmist kolme tüüpi haruldase muldmetalliga. Mikroskoop saab aru, kui mõni metall erineva sagedusega valguskiirguse mõjul elektroni kaotab ja salvestab selle tõlgendatud värvina.

Hoolimata kuvatavate värvide kitsast valikust võimaldavad uued mikroskoobid juba praegu eristada pildis detaile, milleni senised elektronmikroskoobid lihtsalt ei küündinud. Avaldatud piltides võib näiteks näha senisest oluliselt suurema täpsusega läbi rakumembraani pressivaid valke. Tulevikus loodavad teadlased lisada mikroskoobile veel paar metallikihti ja saada nii juurde veel kolm-neli värvi, mis parandaksid saadavate piltide täpsust veelgi.

/ S. R. Adams et al., Cell Chemical Biology 23, 10 (17 November 2016)