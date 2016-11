Millised on kõige kummitavamad laulud? Värske uuring annab vastuse

Värskes ajakirjas Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts avaldatud uuring on esimene laiapõhjaline selleteemaline uuring ja seega ka esimene, kust võib saada arvestavaid vastuseid kummitavate laulude saladusele.

Uuringust selgub, et kummitama jäävad reeglina keskmisest kiiremad, lihtsa ja kergesti meeldejääva meloodiaga laulud, mis eristuvad tavapärastest poplauludest siiski eripäraste intervallide ja korduste kasutamisega.

Kõige paremad näited eriti kummitavatest lauludest on Lady Gaga «Bad Romance», Journey «Don’t Stop Believing» ja mitte ehk kõige üllatavamal kombel Kylie Minogue’i «Can’t Get You Out Of My Head».

Varem on oletatud, et kummitama jäävad raadiotes enim mängitud laulud. Uus uuring on esimene teadusuuring, mis seda oletust ka kinnitaks. Lisaks on tegemist esimese uurimusega, kus analüüsitakse põhjalikult kummitavate laulude struktuuri, et teha kindlaks nende kummitama panev sisu.

Selleks küsisid teadlased 3000 inimeselt, mis on nende kõige enam kummitavad laulud, ja võrdlesid tulemusi nimetamata jäänud, kuid UK edetabelis kõrgel kohal olevate lauludega. Seejärel analüüsiti laulude meloodilisi ja struktuurilisi omapärasid.

«Meie tulemustest ilmneb, et laulude kummitama jäämist on mingil määral võimalik ennustada nende meloodiate järgi. Sellest võib olla kasu nii laulukirjutajatele kui ka reklaamitegijatele, kel on vaja luua inimestele kauaks meeldejäävaid helijuppe,» ütles uuringut juhtinud Kelly Jakubowski Durhami Ülikoolist. «Kummitavatel lauludel on kiire tempo ja omapärased struktuurid. Hea näide on Deep Purple’i «Smoke on The Water» ja Lady Gaga «Bad Romance»».

Laulude meloodiline ülesehitus peab aga olema võrdlemisi tavapärane. Ühe parima näitena tõi Jakubowski välja klassikalise lastelaulu «Sära, sära, väike täht», mille esimeses fraasis helikõrgus tõuseb ja teises langeb. Sama struktuur on ka paljudel teistel lastelauludel, mistõttu jäävad need laulud lastele ka hästi meelde. Samamoodi järgib seda struktuuri ka üks enim kummitajana välja toodud laul, Maroon 5’i «Move Like Jagger».

Kui meloodia peaks olema lihtne, siis on laulu intervallide struktuur see, mis peab silma paistma. Näiteks võiks laulu sees olla ootamatuid hüppeid või rohkem nootide kordusi kui kuulaja «tavalisest poplaulust» oodata oskaks. Klassikaline näide on The Knack’i «My Sharona».

Enim nimetatud kummitajad olid:

Kummitamisest lahtisaamiseks soovitavad teadlased laulu ühe korra mõttega läbi kuulata. Kui see ei aita, võib proovida seda teise lauluga eemale peletada või sellele lihtsalt mitte liiga palju tähelepanu pöörata.