Baieri liidumaa pensionifond kaebab Volkswageni kohtusse

Saksamaa Baieri liidumaa ametnike pensionifond on kaevanud autofirma Volkswagen (VW) kohtusse, kuna leiab, et on VW heitmenäiduskandaali tõttu kaotanud 700 000 eurot, kirjutab Kauppalehti.