Swedbank hoiatab: hoiduge meie nimel saadetud petureklaamidest

«Kliendid on saanud petukirju ja -reklaami nö hüpikaknasse oma telefonis või arvutis, mis lubavad neile Swedbanki poolt auhindu. Kinnitame, et need ei ole mitte kuidagi pangaga seotud ning pank taolist kampaaniat ei korralda,» ütles panga esindaja Mart Siilivask.

Kõnealused kirjad ja reklaam tulevad aadressilt winner.com. «Selle lehe kaudu pank mingeid kampaaniaid ei korralda!» ütles Siilivask. «On oluline märkida, et kui pank korraldab mõne kampaania, siis saadetakse sellekohane info pangateatena, e-postiga või kliendikirja osana.»

Kõigis neis kanalites on alati juures link kampaanialehele, mis ei asu mitte kusagil mujal kui ainult www.swedbank.ee lehel.

«Tahame tänada tähelepanelikke kliente, kes meid informeerisid ja palume kõigil olla valvas sarnaste asjade suhtes. Juhul kui inimesel tekib kahtlus, et temale saadetu pole panga ametlik info, tuleks sellest kindlasti koheselt teavitada panga nõustamiskeskust numbril 6 310 310 või kirjuta aadressil info@swedbank.ee,» lisas Siilivask.