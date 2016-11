Hiina mobiilitootja lubab seljatada Apple’i enda

«Kavatseme nad kinni püüda samm-sammult, innovatsioon-innovatsiooni järel. Võimalusi on rohkemgi – tehisintellekt, virtuaalreaalsus, liitreaalsus. See on nagu auto juhtimine – igas kurvis või pöördel avaneb võimalus konkurendist möödumiseks,» ütles Reutersi teatel Huawei tarbijaäri juht Richard Yu.

Kolmandas kvartalis tootis Huawei 33,6 miljonit seadet ja omas sellega üleilmselt 9-protsendist turuosa ning kolmandat kohta. Apple’o toodangu suuruseks oli 45.5 miljonit mobiili ja turuosa suuruseks 12 protsenti.

«Kui ütlesime neli aastat tagasi, et tahame asuda müüma telefone, ütlesid inimesed, et me oleme hullud. Kui me ütlesime, et tahame müüa 100 miljonit telefoni, ütlesid nad meile, et oleme hullud,» ütles Yu Münchenis toimunud Huawei uue telefoni esitlusel.

Esitletavaks oli ärikasutajatele suunatud suure jõudlusega nutitelefon Mate 9. Telefon on varustatud SuperCharge tehnoloogiaga, topeltkaameraga ning uue kasutajaliidesega.

Täpsemalt on telefonil Huawei enda toodetud masinõppe algoritmiga Kirin 960 kiibistik ja EMUI 5.0 kasutajaliides. SuperCharge tehnoloogia peaks võimaldama 20 minuti jooksul laadida telefoni aku täis terveks päevaks. Järgmise põlvkonna

Leica topeltkaamera on 2x hübriidsuumiga, 12-megapikslise f2.2 RGB sensoriga ja 20-megapikslise monokroomsensoriga.

Aku mahutavuseks on telefonil koguni 4000 mAh ja see võimaldab telefoniga järjest töötada üle kahe päeva.

Richard Yu ja Mate 9/ CHRISTOF STACHE/AFP

Huawei rõhutab (nähtavasti plahvatava akuga Samsung Note 7 juhtunu taustal), et akul on olemas tööstuse turvanõutele vastavad seadistused, kaasa arvatud Super Safe 5-gate kaitse, mis monitoorib reaalajas aku pinget, voolu ja temperatuuri, et välistada ohte ja kaitsta aku eluiga.

Mate 9 telefoni valmistamine võtab aega 15 päeva, mille jooksul läbitakse 50 erinevat protsessi ning tund aega CNC freesimist.

Huawei Mate 9 on saadaval Space Gray, Moonlight Silver, Champagne Gold, Mocha Brown ja Ceramic White värvides, põhimälu suuruseks on 64GB ja soovitatavaks hinnaga 699 eurot. Müügile tuleb ka Porsche Design HUAWEI Mate 9 selle mälumahuks on 256GB ja hinnaks 1395 eurot.