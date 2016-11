Hiina võimud teatasid raketi õhkutõusust Hainani provintsi kosmodroomil Eesti aja järgi neljapäeva öösel vastu reedet. Võrreldes teist maailma riikide ja kosmoseagentuuride arsenalis olevate kanderakettidega jääb Long March-1 alla vaid USA suurimale raketile Delta 4 Heavy. Seetõttu on uue raketi lennutamine ka oluline samm Hiina kosmoseprogrammi arengus.

Maa lähisorbiidile lennutatud rakett on 57 meetrit kõrge ja kasutab kütuseks vedelat hapnikku ning vedelat vesinikku. Kõigist senistest Hiina rakettidest on ta enam kui kaks korda võimsam ja suudab vedada kosmosesse enam kui 27 tonni kaaluvaid koormaid.

«Long March-5 on hiinlastele moodulitest koosneva kosmosejaama ehitamiseks hädavajalik,» ütles veebiväljaandele seeker.com hiinlaste kosmoseprogrammi jälgiv ekspert Joan Johnson-Freese.

Septembris toimunud Rahvusvahelisel Astronautika Kongressil teatas Hiina plaanist ehitada aastaks 2022 iseseisev ja autonoomne kosmosejaam, mis oleks justkui Hiina versioon Rahvusvahelisest Kosmosejaamast ISS. Miks Hiina aga lihtsalt ISSi tööst osa ei võiks võtta? Põhjus peitub USAs, kelle võimud keelasid julgeolekukaalutluste tõttu NASA’l hiinlastega koostöö. Näib, et hiinlasi see ei heiduta ja nii on nad asunud looma täiesti iseseisvat oma kosmose-infrastruktuuri.

Lisaks orbitaaljaamale plaanivad hiinlased ka uut Kuu-missiooni ja aastal 2020 loodavad nad saata Marsile maanduri.