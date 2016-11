Kas elumuutvaid avastusi teevad pigem noored või vanad inimesed?

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator ajakirjas Science ilmunud uurimust, mis näitas, et nooruse kuldperiood taandub suuresti üldisele produktiivsusele.

«Siin tuleb mängu noorte teadlaste üldine produktiivsus. Nad määrivad rohkem käsi, teevad rohkem eksperimente ja avaldavad rohkem uurimusi. Nii kasvab ka tõenäosus, et nad komistavad millegi põneva ja huvipakkuva otsa. Mõnes mõttes on see võrreldav jackpoti võitmiseks täiendavate lotopiletite ostmisega,» selgitas uuringu juhtivautor Roberta Sinatra ERR-i Novaatorile antud intervjuus.

Loe täpsemalt Novaatori loost SIIT.