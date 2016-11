Ettevõtlusekspert Uberi juhtumist: majandus liigub õigusloomelt eest ära

«Uberi lobitööl on mõru maitse juures, aga kui suures plaanis jääb aegunud seadusandlus uutele ärimudelitele jalgu, siis on Eesti riigil võimalus teha kiire ja õiglase lahendusega maailmas ajalugu,» ütles Kristjan Oad.

«Majandus liigub eest ära, kui õigusloome kujundamine võtab kümme aastat aega. Me peaks maailmale näitama, et riik on operatiivne ning suudab kiirelt luua selliseid regulatiivseid lahendusi, mis sobivad muutuva majandusega,» lisas Oad.

Ta märkis, et kui on näha, et seadusandlus takistab uusi ärimudeleid, siis kaob ühiskonnal motivatsioon neid leida.

«See ei tähenda lobile allumist ja paragrahvi müümist. Riigi üks põhifunktsioon on mängureeglite kehtestamine ning siin on mõistlik konservatiivsus õigustatud. Aga konservatiivsusel ja stagneerumisel on vahe. Kui erasektor loob uue ärimudeli, siis peab riik nägema suurt pilti ja disainima sobiva regulatsiooni, mis kaitseb ka nõrgemate osapoolte huvisid. Arvestades jagamismajanduse kõlapinda maailmas, peaksime praegu väga aktiivselt lahendust otsima,» rääkis Oad.

Kristjan Oadi sõnul on ärimudeli innovatsioon Eesti jaoks üks tähtsamaid innovatsiooni liike. «Ressursimahukas tooteinnovatsioon ei pruugi meie ettevõtetele jõukohane olla, seega peame seda enam väärtustama ärimudeli innovatsiooni

“Kui Eesti ütleb põhimõtteliselt Uberile või Airbnb-le «ei» ja vaidleb selle üle aastaid, siis otseselt midagi hullu ei juhtu, aga kaotsi läheb hea võimalus. Meil on võimalus olla maailmas esimesed, kes suudavad riigi tasemel kujundada jagamismajanduse jaoks sobilikud õiguslikud lahendused. Tehnoloogiliselt Eesti juba on esirinnas, me võiks seda olla ka õigusruumi arenemisvõimelt,» lisas ta.

Postimees kirjutas täna, kuidas Uberil õnnestus Eesti riigikogu menetlusse suunata enda tellimusel kirjutatud ühistranspordiseaduse eelnõu, mis hiljaks jäänud kooskõlastusringidel sõelpõhjaks tulistati.