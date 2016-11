Twitter müüb populaarse videoteenuse Vine

Väidetavalt oli kuni kuuesekundiliste videoklippide jagamisteenusele kosilasi tekkinud juba kümmekond, kellest nüüdseks on välja sõelutud viis tõsisemat kandidaati. Techcrunchi andmetel on üheks pakkujaks Jaapani sõnumiteenus Line, teiste huviliste nimesid veel ei ole õnnestunud välja selgitada.

Suurt raha Twitter Vine´i müügist ilmselt ei teeni. Väidetavalt jäi ühe ostupakkumise suurus alla 10 miljoni euro, mis on sama suur summa, mis Twitteril Vine´i ülevalpidamiseks ühes kuus kulub.

Vine loodi 2012. aasta juunis ning Twitter ostis selle üles vaid mõned kuud hiljem, juba enne teenuse ametlikku turule toomist.

Eelmise aasta lõpus oli teenusel 200 miljonit aktiivset kasutajat, kes olid kokku üles laadinud üle 39 miljonit videoklippi. Kõiki neid lühiklippe mängiti eelmise aasta keskpaigas avalikustatud statistika järgi üle miljardi korra päevas.

Vine´i sulgemine, mis nüüdseks on muundunud müügitehinguks, on seotud Twitteri kulude kärpimise plaaniga. Firmal on kokku 3860 töötajat, umbes 350 neist peaks oktoobri lõpus avaldatud plaani järgi lähiajal töökoha kaotama.