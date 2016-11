Eesti metsade raiumine ohustab haruldasi seeni

Nii näitas Tartu Ülikooli teadlaste värske uuring.

Puitu lagundavad seened täidavad metsaökosüsteemis olulist rolli, sest tänu neile jõuab puit taas mulla aineringesse. Ajakirjas Fungal Ecology ilmuvas uurimuses võrdlesid Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogid puiduseente levikumustreid 112 Eesti metsaosas (põlismetsades, küpsetes majandusmetsades ja raiesmikel).

Uuringust selgus, et erinevalt Põhjamaadest, kus majandusmetsad on juba ulatuslikult vaesunud, leiab Eestis enamik liike elupaiku ka väljaspool põlismetsa. Põhjus peitub siinsetes,eelnenud aastakümnete metsamajandustavades. Esiteks on pärast raiumist toimunud looduslik uuenemine, tänu millele elab kujunevates segametsades ka neid lehtpuuseeni, mida on muidu seostatud põlismetsadega.

Ka on Eesti harvendusraie olnud pigem väikse intensiivsusega, tänu millele leidub metsades ka palju lamapuitu.

Töö näitas, et kõige ohustatumaks elupaigaks on jämedad kuuse lamatüved, millega seotud liigid kalduvad juba Eestiski olema haruldased ja elama vaid põlismetsades.

«Kuusikute majandamist on vaja juba praegu loodussäästlikumaks planeerida. Säilikpuuna tormihella kuuske ju ei jäeta, kaitsealadel kaitstakse viljakaid kuusikuid ebapiisaval pindalal ning majandusmetsas soovitakse kuusikud raiuda üha nooremas eas,» selgitas uuringu üks koostaja, juhtivteadur Asko Lõhmus.