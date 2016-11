Veerand miljardit dollarit läbi põletanud taksoäpp pakkis pillid kokku

Karhoo ärimudel sarnanes Taxify algsele versioonile - ühte operaatorrakendusse koguti kokku koguti erinevate takso- ja autorendiettevõtete autojuhid. Ettevõte tegutses peamiselt Suurbritannias, kus parimatel päevadel oli sellega liitunud üle 200 000 autojuhi. New Yorgis oli arvel umbkaudu 10 000 autojuhti.

Erinevalt Uberist oli Karhooga võimalik taksot ka ette broneerida. Eeliseks Uberi ees oli ka kaks korda madalam, 10 protsendini küündiv komisjonitasumäär igalt sõidult.

Kaks aastat tagasi asutatud ettevõte alustas tegevust käesoleva aasta mais, olles eelnevalt erinevatelt riskikapitalifirmadelt ja ingelinvestoritelt kogunud üle 250 miljoni dollari rahastust.

Tänaseks päevaks on see raha aga kuluka laienemiskampaania tõttu juba läbi põletatud ning ettevõte teatas, et lõpetab vahendite nappuse tõttu oma teenuste pakkumise.