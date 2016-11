Läbi proovitud: kas suurus on oluline ehk iPhone 7 vs 7 Plus

Tänaseks päevaks olen kasutanud juba viite erinevat iPhone’i mudelit ning suure tõenäosusega saab iPhone 7 Plus olema selles nimekirjas kuues. Vahetades välja minu tubli iPhone 6S-i.

Niisiis maandusid ühel heal päeval minu kätte nii iPhone 7 kui ka selle suurem vend iPhone 7 Plus - mõlemad soliidsetes mustades karpides. Karpe avades selgus, et mõlemad mudelid on Apple’i hooaja popimat värvi - Jet Black.

Saan aru, miks seda süsimustaks nimetatakse, kuid mina isiklikult kutsuks seda pigem klaveri- ehk piaanomustaks tänu selle kõrgläikelisele pinnale. Olin küll varem lugenud uuest värvitoonist ning isegi sellest, et see kole kergesti kriimustuma kipub. Seepärast omasin teatavat eelarvamust sedavõrd ebapraktilise viimistluse kohta.

Telefone karbist väljavõttes aga mõistsin Apple’i disainerite ideed selle värvivaliku taga. Väljalülitatud ekraani puhul on telefoni mõlemad küljed äravahetamiseni sarnaselt mustad ja läikivad, mis annab telefonile kirjeldamatult elegantse välimuse.

Kuigi kipun isiklikult eelistama suurema ekraaniga telefone, siis ometi istus mulle suurepäraselt kätte ka väiksem iPhone 7. Vaieldamatult on kompaktsemat telefoni käsitleda mugavam, eriti veel ühe käega. Samuti sobis väiksem nutifon paremini pihku. Samas aga tundus suurem telefon olevat kiirem. Mitte küll märkimisväärselt, kuid siiski tuntavalt. Võibolla isegi mitte niivõrd kiirem, vaid sujuvam. Mis mõistagi ei tähenda, et nagu oleks iPhone 7 kuidagi vähesujuv või aeglane, kaugel sellest.

Uus iPhone 7 Plus on kahe kaameraga. / Apple

Ilmselt kõige suuremat avalikkuse vastukaja on tekitanud Apple’i otsus ära kaotada kõrvaklapisisend. Isiklikult pean seda igati õigeks sammuks, kuigi siin võib oma rolli mängida ka see, et olen juba eelnevalt üle kolinud juhtmevabadele klappidele. Ometi ei peaks ka juhtmega klapiomanikud nurisema, sest uute telefonidega peaks kaasa tulema adapter, mis ka juhtmega kõrvaklapid probleemivabalt telefoniga ühendab.

