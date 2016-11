Põrmustus Rubiku kuubiku lahendamise senine rekord

Robotil nimega Sub1 Reloaded kulus kõigest 0,637 sekundit, et kaamerate abil kuupide paigutust analüüsida ning need 21 liigutusega keerata seisu, kus igal tahu küljel oleksid näha vaid ühte värvi kuubid, teatab BBC.

Robot on varustatud kuue «käega».

Senine kuubiku lahendamise rekord oli 0,887 sekundit, mille püstitas sama roboti eelmine – teistsuguse protsessoriga – versioon.

Rekord püstitati Münchenis peetud Electronica-nimelisel messil.

Rubiku kuubik on mänguasi, mille leiutas 1974. aastal ungari arhitektuuriõppejõud, skulptor ja leiutaja Ernő Rubik.

Kuubik on väiksematest omavahel seotud tükkidest koosnev kuup, mille välistahkude tükid näivad välisel vaatlusel kuupidena ja algasendis on kuubiku iga tahk märgitud eri värviga. Kuubi külgi saab keerata, mille tulemusena saavutab kuubik segatud seisu. Kuubiku lahendamine seisneb algseisu taastamises, kus igal tahul on vaid ühte värvi tükid.

Kuubiku kiiruse peale lahendamises korraldatakse võistlusi ja registreeritakse rekordeid. Kiireima üksiklahenduse maailmarekord inimeste seas on 4,90 sekundit (2015) ja Eesti rekord on 9,13 sekundit (2013) (allikas: Wikipedia).