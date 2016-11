Tõeline sõidujagamine on Eestisse alles jõudmas

Kõige enam räägivad ka Eesti taksojuhid sellest, et veel sel aastal on siia jõudmas tehnoloogiahiiu Google’i sõidujagamislahendus, mis põhineb vägagi kasutataval rakendusel Waze.

Google’il on läbi oma äppide ja Androidi mobiiliplatvormi nimelt vägagi palju informatsiooni selle kohta, kuidas, mis aegadel ja mis sõiduvahenditega liiguvad iga päev inimesed tööle ja koju. Selliste suurandmete analüüsi tulemusel viiakse kokku rutiinselt oma autoga igapäevased sõite tegevad inimesed ja need, kes praegu kasutavad samal teekonnal ja samadel aegadel näiteks ühistransporti.

Eelinfo kohaselt jäävad juhid ka edaspidi kasutama oma praegust Waze’i rakendust, sõitasoovijad peaksid endale alla laadima ka Waze Ride nimelise äpi. Teenus on kuuldavasti kitsas ringkonnas kasutusel juba Iisraelis.

Google on seni hoidunud igasugustest kommentaaridest selles osas, millal teenus peaks üleilmselt laienema asuma ja kui suur saab olema kilomeetrihind. USAs on miilihinnaks pakutud näiteks 0,5 dollarit.

Puuduvad kindlad hinnad, maksevahendid, nõuded autodele ja vahendustasud

Veelgi pikema sammu tulevikku on värskelt astunud aga rakendus nimega Cell 411, mis on juba praegu allalaaditav ka Eestis. Tegemist on originaalis äpiga, kus inimesed saavad enda ümber luua lähikondsetest kommuuni ja ühe nupuvajutusega teada anda, kui nad peaksid hätta sattuma.

Oktoobri lõpus teatasid rakenduse loojad aga, et on teenust laiendanud selles osas, et igaüks võib äpi kaudu asuda pakkuma sõite ja avaldama sõidusoove. Kusjuures puuduvad igasugused erilised nõuded autode olukorrale ja juhtide taustale, kindlaks määratud hinnad ja vahendustasud puuduvad, mingisuguseid arveid keegi kellelegi ei esita.

Igaüks võib selle lahenduse puhul ise teise poolega kokku leppida, millal, mis hinna eest ja mis suunas koos sõita soovitakse. Äpis saab valida ka just endale sobiva maksevahendi: sularaha, krediitkaardi ja isegi bitcoin'id.

Eesti riigikogus on praegu menetluses ühistranspordiseaduse muutmise eelnõu, millega üritatakse seadustada sõidujagamisteenuseid ja määrata neile seejuures mitu kohustust info liigutamisel riigiga. Eelnõu on läbinud esimese lugemise ja on nüüd aktiivses menetluses majanduskomisjonis.

Allikad: Cell 411, Clean Technica, CNBC